В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ эвакуировались 100 человек

Во вторник в Екатеринбурге произошло возгорание в торговом центре. Находившимся внутри людям пришлось срочно эвакуироваться.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Уральская поступил сегодня около 11 часов утра. Возгорание случилось на первом этаже торгового центра. Выяснилось, что на площади в 2 квадратных метра горело масло во фритюре.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из ТЦ самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пожар был потушен в течение 6 минут. Как отметили в МЧС, пострадавших нет.