Песков: Путин и военные знают ответ на случай разрешения Запада бить по РФ

Российские военные готовят контрмеры на случай разрешения Запада украинской стороне бить дальнобойным западным оружием по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это знают верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры", - сказал представитель Кремля в интервью "Известиям".

Песков отметил, что на Западе существуют разногласия из-за планов Киева наносить удары оружием союзников по РФ.

Как сообщалось, 28 мая в Брюсселе министры обороны Евросоюза обсудят снятие запрета на удары по России западным оружием, об этом сообщил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.