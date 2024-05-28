В Ростове-на-Дону наказан украинский шпион

В Ростове-на-Дону гражданин Украины по фамилии Милованов получил срок. Его наказали за шпионаж в интересах разведки "незалежной" в зоне проведения специальной военной операции.

Он получил 10 лет колонии строгого режима, приводит ТАСС сообщение управления ФСБ по Ростовской области.

Ранее схожее действие вменили жительнице города Антрацит в ЛНР. По данным следствия, живущая в Антраците гражданка Украины собирала информацию о том, где располагаются бойцы армии России, участвующие в специальной военной операции. По словам самой задержанной, также она передавала сведения о местах массового скоплениях жителей города.