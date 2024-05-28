ГИБДД снова стала ГАИ

Подразделение ГИБДД МВД России официально вернули прежнее название – Госавтоинспекция, она же ГАИ, сообщил начальник инспекции Михаил Черников на заседании президиума общественного совета при МВД РФ.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть", - сообщил Черников.

Государственная инспекция дорожного движения появилась в 1998 году, переименование было осуществлено приказом МВД России. ГАИ – название, которое инспекция носила в советское время.