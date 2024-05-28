ГИБДД следит за водителями, имеющими больше 50 штрафов

ГИБДД следит за водителями с большим количеством штрафов – они на отдельном счету. "Мы смотрим очень пристально за теми водителями, у которых большое количество штрафов – более 50, даже если они погашенные", - рассказал начальник инспекции Михаил Черников.

Он отметил, что за таксистами с большим числом штрафов контроль еще сильнее. Хотя тот факт, что почти всегда такси теперь заказывается онлайн, через агрегатор или таксопарк, упрощает контроль, все равно в некоторых компаниях "экономика часто переламывает безопасность", рассказал Черников на заседании президиума общественного совета при МВД.