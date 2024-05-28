Оператор ВГТРК получил ранение во время съемок в зоне СВО

Оператор ВГТРК Александр Пушин подорвался на мине в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Уточняется, что Пушин ранен, он находится в больнице.

Как сообщил РИА Новости военкор Евгений Поддубный, оператор ВГТРК был ранен осколком в ногу во время подготовки репортажа о наступлении российских войск. Пушина оперативно эвакуировали в Белгородскую область, угрозы жизни нет.

В апреле съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел в Кременной. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, корреспондент Артем Юндас получил контузию.