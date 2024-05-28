В ГИБДД обещают "подчистить" передвижные камеры-треноги на дорогах

В ГИБДД готовятся ограничить число передвижных камер, фиксирующих нарушения на дорогах. С 1 сентября в силу вступают ограничения, которые будут четко регламентировать места установки "треног". Сегодня же на дорогах фиксируют нарушения примерно 29 тыс. таких камер, сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

Он рассказал, что в местах установки передвижных камер все же фиксируется снижение аварийности. В то же время в автоинспекции согласились, что "излишних камер" не должно быть. "Мы не только "подчистим" неэффективные камеры, но и переведем их на аварийные участки", - рассказал Черников о планах инспекции.

"Передвижные камеры существенно влияют на снижение аварийности. Но они должны быть с предупреждением и в действительно аварийных местах. Расположение этих камер можно посмотреть на сайте ГИБДД. Есть случаи, когда местные власти их устанавливают на прямых участках дороги и потом передают нам. Мы это минимизируем. С 1 сентября мы это будем запрещать и нам ничего на наши сервера передаваться не будет", - сказал Черников.

Глава автоинспекции рассказал, что в целом сейчас на российских дорогах стало гораздо напряженнее. Из-за проблем с авиаперевозками выросло число автобусов, грузовых автомобилей на трассах. "На опорную сеть дорог нагрузка выросла в два-три раза, нам об этом сообщают губернаторы", - рассказал начальник ГИБДД.