В Госдуме предложили законом конкретизировать меры поддержки пострадавшим от терактов

Депутат Оксана Дмитриева внесла в Госдуму законопроект о социальной поддержке граждан, пострадавших в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Она отмечает, что сейчас в федеральном законе о противодействию терроризму предписано оказывать меры поддержки жертвам и пострадавшим от терактов и техногенных катастроф, но конкретные размеры социальной помощи, ее виды и формы законодательно не установлены. И каждый раз при возникновении чрезвычайной ситуации принимается отдельный законодательный акт РФ или субъекта РФ, который и определяет размер и порядок выплаты единовременной помощи и компенсации расходов на погребение и доставки тел погибших. Но меры поддержки родственникам требуют финансирования в течение ряда лет. И их необходимо включать в определенные статьи бюджета.

В проекте закона определены следующие меры социальной поддержки: единовременные выплаты членам семей погибших и пострадавшим, компенсация расходов на погребение, меры социальной поддержки в сфере образования, для улучшения жилищных условий, содействие в профессиональной реабилитации.