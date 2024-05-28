В МВД предлагают подумать над госномерами для электросамокатов

В МВД считают необходимым обсудить введение регистрационных знаков для электросамокатов, по крайней мере, для самых мощных из них. Сейчас можно вычислить нарушителя, если он брал самокат напрокат, но найти частного владельца гораздо сложнее, рассказал начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

По его словам, Минтранс возглавляет межведомственную группу, которая решает, что делать с самокатами. Речи о полном запрете пока не идет, хотя в ГИБДД поглядывают на опыт стран, где электросамокаты или полностью запретили, или запретили кикшеринг.

Чаще всего самокатчики гибнут или калечатся, когда выкатываются на дорогу, "их там давят машины", рассказал Черников на заседании президиума общественного совета при МВД. Другое распространенное ДТП – наезд на пешехода.

В МВД признают, что в стране не хватает инфраструктуры, но и для мощных электроскамокатов, развивающих скорость под 100 км/ч, нет места на тротуарах.

По данным общественного совета, в стране сейчас около 300 тыс. прокатных электросамокатов и 600-700 тыс. частных.

Черников сообщил, что средства индивидуальной мобильности (СИМы, в первую очередь – самокаты) внесли значительный вклад в рост статистики ДТП с участием детей. "Дети быстро приобретают навык вождения, при этом не понимая, как двигаться по дорогам, а взрослые просто отпускают их", - говорит глава ГИБДД. По этой же причине в автоинспекции не считают пока нужным снижать возраст получения прав. "У нас молодой водитель на дороге ведет себя опасно. Статистика по ним плохая, более 700 погибших в год. Правосознание наступает позже, чем возможность водить", - рассказал Черников.

В целом в 2023 году на дорогах погибло 611 детей, при этом самая распространенная смерть (более 65%) – не на самокатах и не пешеходов, а в автомобиле родителей, которые пренебрегают нормами. Черников рассказал, что в попытках поднять ответственность родителей за детей автоинспекторы уже начали приходить в роддома, чтобы роженицам рассказать, как правильно перевозить детей и как их воспитывать в дальнейшем.