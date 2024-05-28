28 Мая 2024
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Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах

"Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Мероприятия проводились в период плановой остановки работы восьми магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Апрельская" выполнено подключение резервуара объемом 20 тыс. куб. метров к действующим технологическим трубопроводам. Ремонтные работы на резервуаре диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м проводились в рамках программы технического перевооружения компании. Выполнена полная замена металлоконструкций днища, а также частично стенки и кровли. Мероприятия позволили продлить срок безопасной эксплуатации объекта.

На НПС "Муген-1" и "Уват-1" подключены к технологическим трубопроводам по одному магистральному насосному агрегату. Работы по модернизации насосного оборудования НПС магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Установленное электронасосное оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом. Кроме того, специалисты отключили три магистральных насоса на НПС для последующей замены на новые.

Также проведены средние ремонты и замена запорной арматуры на современные аналоги, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты "Транснефть – Сибирь" функционируют в штатном режиме.

Теги: Транснефть - Сибирь, инфраструктурные объекты, трубопроводы


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