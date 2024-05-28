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Фото: Накануне.RU

Суд оставил в колонии убийцу охранников автостоянки в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отказал убийце охранников автостоянки в Екатеринбурге в замене наказания.

Все случилось в 2009 году. Жители Ирбита Роман Юдин и его знакомый Максим Рожков решили напасть на парковку на улице Пехотинцев в уральской столице. Охранников предполагалось избить, а выручку похитить. Однако жертвы оказали сопротивление, и тогда нападавшие решили их убить, нанеся несколько ножевых ранений. Охранники скончались на месте.

После этого Юдин с соучастником похитили более 65 тысяч рублей из кассы автостоянки. В дальнейшем их обоих задержали. В ноябре 2009 года Роман Юдин был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в 400 тысяч рублей в пользу потерпевших.

В нынешнем году Юдин попросил о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. 26 марта Верхотурский районный суд ему отказал. Тогда Юдин подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, изучив материалы дела, суд не нашел оснований для замены наказания. Таким образом, Юдин останется в колонии.

Напомним, что касается его сообщника Рожкова, тот получил 19 лет "строгача".

Теги: охранники, убийство, облсуд


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