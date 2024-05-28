Кремль: Речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по Украине не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по украинскому конфликту с участием России не идет.

"Это все гипотетические рассуждения. Сейчас очень много "рассуждалок" на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники. Пока вряд ли можно к этому серьезно относиться", - сказал Песков телеканалу RT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что министры иностранных дел ЕС хотят перехода к встречам по Украине с участием России уже осенью. Местом проведения таких переговоров могла бы стать Саудовская Аравия.