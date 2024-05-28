Сотни таксистов разъезжали по Екатеринбургу без прав

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли в Екатеринбурге 944 нарушения требований дорожной безопасности со стороны местных таксистов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Профилактическая операция "Нелегальный перевозчик. Такси" проводилась с 11 марта по 27 мая.

Как выяснили правоохранители, 251 водитель таксовал по уральской столице без водительских прав, а 99 управляли автомобилем, который либо имел неисправности, либо и вовсе не должен был эксплуатироваться. 103 таксиста привлечены к ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности и еще 33 автомобилистов поймали на пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора и других правонарушениях.

Рейды продлятся вплоть до 31 мая. Они призваны снизить уровень аварийности, а также предупредить и пресечь нарушения ПДД. Все лица, пренебрегающие законодательством РФ в области дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности.