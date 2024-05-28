В Тюменской области в пунктах временного размещения остаются 190 человек

В Тюменской области в пунктах временного размещения остаются 190 человек, в том числе 92 ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Остаются подтопленными 493 дома, 3348 приусадебных участка, 347 дачных дома, 35 участков автодорог.

На освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция. Всего обработано 330 домов и 362 земельных участка. В Тобольском и Вагайском районах продолжают укреплять временные защитные сооружения. Члены эвакуационной комиссии обходят зоны возможного подтопления и информируют население о складывающейся обстановке. В селе Куларовское Вагайского района проводится отсыпка земляной насыпи вокруг населенного пункта.