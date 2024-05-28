В Перми сервисы кикшеринга вывезли все электросамокаты со штрафстоянки

Сервисы кикшеринга Whoosh и "Юрент" вывезли все электросамокаты со штрафстоянки. Как сообщает издание "Текст", на данный момент на стоянке временного хранения самокатов нет.

В начале апреля в Перми на штрафстоянки было вывезено 532 электросамоката. В начале мая их оставалось чуть более 300. Чтобы забрать самокат, владельцу потребовалось оплатить работы по его эвакуации в размере 1500 рублей и хранение, цена за день - 100 рублей.

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов. В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд.