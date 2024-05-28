С Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте

Судимость с экс-депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина снята в связи с истечением испытательного срока условного наказания. Об этом сообщил адвокат Константин Лазарев.

Рашкин получил справку об отбытии условного наказания. "С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым", - сказал адвокат РИА Новости.

В феврале Кунцевский районный суд Москвы отказал Рашкину в УДО.

В апреле 2022 года суд в Саратовской области признал бывшего депутата Госдумы виновным в незаконной охоте и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Рашкин пытался опротестовать приговор, но вышестоящая судебная инстанция его не поддержала.

Инцидент с охотой произошел в конце октября 2021 года. Рашкин с друзьями поехал на охоту в Саратовской области и застрелил лосиху. Выяснилось, что у компании разрешения на отстрел лосей не было. После вынесения приговора Рашкина лишили мандата в Госдуме.