Инициативу астраханского губернатора поддержали - рыбохозяйственная полка весеннего половодья продлена до 31 мая

Решение о продлении рыбохозяйственной полки весеннего половодья до 31 мая было принято на совещании при Росводресурсах по режиму работы нижневолжских гидроузлов на завершающей стадии весеннего спецпопуска. Инициатива губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина поддержана большинством регионов Нижней Волги.

Предложение о продлении рыбохозяйственной полки, которая была предварительно установлена до 28 мая, прозвучало 15 мая на очередном заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ). Тогда было принято решение о том, что данный вариант будет рассмотрен к концу месяца по мере развития водохозяйственной обстановки, сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Таким образом, общая продолжительность рыбохозяйственной полки составит 31 день (с 1 по 31 мая 2024 года). В течение этого периода сбросные расходы с Волгоградского гидроузла осуществляются на уровне 16000 м3/с. Начиная с 1 июня, сбросы воды будут ежедневно снижаться на 1000 м3/с. Такой режим работы Волгоградского гидроузла установлен до 10 июня.

Дальнейшее развитие попуска воды с гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада будет обсуждаться на ближайшем заседании МРГ в конце первой декады июня.

«Мониторинг ситуации с весенним половодьем ведем в ежедневном режиме. Нашему региону особенно важно создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги», - уверен Игорь Бабушкин.