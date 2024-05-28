Осужден ЧОПовец из Екатеринбурга, убивший коллегу на рабочем месте

Суд в Екатеринбурге вынес приговор сотруднику ЧОП, который жестоко расправился с коллегой прямо на работе. Ближайшие годы мужчина проведет в колонии.

Напомним, все случилось в ночь на 1 декабря 2023 года. Два ЧОПовца находились на рабочем месте в одной из средних школ уральской столицы. Вместо того чтобы работать, они по неизвестному поводу распивали алкогольные напитки, и в разгар посиделок между мужчинами произошла ссора.

Как затем установило расследование, один из охранников нанес своему коллеге не менее 82 ударов руками, ногами и ведром для мытья полов по голове и телу. В результате пострадавший получил многочисленные травмы и скончался в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначено 7 лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что убившему коллегу ЧОПовцу может грозить до 15 лет колонии.