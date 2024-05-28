В астраханские больницы и поликлиники поступает новое современное медоборудование

По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в медучреждения Астраханской области в этом году будет поставлено 10 аппаратов ультразвукового исследования.

Шесть из них уже введены в эксплуатацию в Лиманской, Наримановской районных больницах, городской поликлинике № 10 и три - в Городской поликлинике № 5.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, ожидается поставка четырех передвижных аппаратов ультразвукового исследования в Икрянинскую, Наримановскую районные больницы, городскую больницу Знаменска и Детскую поликлинику № 3. Стоимость закупаемых аппаратов - более 36 млн. рублей.

Ультразвуковое исследование - это быстрый, безболезненный и информативный способ диагностического исследования внутренних органов. С помощью УЗИ-аппарата можно диагностировать множество заболеваний на ранних стадиях, этот вид исследований незаменим при диспансеризации.