Глава Таганрога назвал фейком сообщения об атаке БПЛА на авиаремонтный завод

Глава администрации города Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг появившиеся в соцсетях сообщения об атаке БПЛА на "Авиационный ремонтный завод 325".

Информация является ложной и публикуется с целью посеять панику, заявил он. "Никакой атаки на предприятие не было", — написал Фатеев в Telegram-канале.

Накануне обломки сбитого над Балашихой беспилотного летательного аппарата задели двух мужчин. Как сообщил в Telegram глава городского округа Сергей Юров, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, обломки беспилотника повредили жилой дом, в котором находились пожилые супруги, их дочь и внучка. Они не пострадали.