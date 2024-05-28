Володин: Зюганов писал, что его становление произошло на трудах философа Ильина

В Госдуме сегодня вернулись к обсуждению скандала вокруг философа Ивана Ильина, источником которого стало создание Высшей политической школы имени этого деятеля в РГГУ.

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков раскритиковал спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего не выносить скандал на политический уровень и оставить для дискуссий ученых. А также "единоросса" Вячеслава Никонова, который продолжил цитировать спорного философа.

"Когда Володин предложил [депутату Денису] Парфенову обсуждать Ильина на научных конференциях, а не здесь, в зале [пленарных заседаний Госдумы] – мы готовы это принять, но потом сюда вышел господин Никонов, и он опять кого цитировал? Какой пример он подал?" – возмутился Новиков.

Володин в ответ начал припоминать коммунистам сначала историю их партии, а затем – историю их текущего лидера.

"Нам надо делать все для того, чтобы мы стояли плечом к плечу, для объединения общества. Тем более – на основе трудов философов. Потому что публикации, высказывания – сделаны в определенном историческом промежутке времени. Если мы начинаем критиковать одних и превозносить других, то надо это сделать в рамках научных семинаров. Если вы посмотрите решения некоторых пленумов ЦК КПСС времен конца 30-х годов, вы увидите с какими речами выступали члены политбюро в отношении гитлеровской Германии", - заявил спикер Госдумы.

"Я вот почитал труды Зюганова 2003 года, где он прямо пишет, что его становление прошло на основе трудов Ильина. Сегодня он выступает с другими предложениями. Не надо так строго относиться к Ильину, не надо судить Зюганова за то, что в 2003 году он поднял Ильина на щит и сказал, что это философ, выступающий за страну, патриот нашего государства, а сейчас другая политическая конъюнктура. Давайте вместе сделаем все для того, чтобы нацисты были скорее повержены, а потом разберемся и в своих отношениях к трудам тех или иных философах", - продолжил спикер.

Когда коммунисты не поверили, что есть такая книга, Володин завелся: "Я вам подарю книгу Зюганова. Она вышла небольшим тиражом, но мы сделаем все, чтобы ее переиздать. Там очень много правильных, умных мыслей высказано. Кто не читал этот труд? Поднимите руку! Что было в скрижалях Моисея? Не сотвори себе кумира!".