28 Мая 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поздравил астраханских сотрудников погранслужбы с Днём пограничника

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин провёл торжественный приём, посвящённый празднику, и наградил лучших специалистов ведомства. Губернатор поблагодарил собравшихся за мужество, верность присяге и воинскому долгу. Особую признательность выразил ветеранам службы.

В своей речи он отметил, что Астраханская область – стратегический приграничный регион, который всегда был надёжным военным и политическим форпостом России.

«Стражи рубежей первыми встречали врага и давали ему достойный отпор. Сегодня вы продолжаете эти славные традиции, выполняя самые сложные задачи, демонстрируя высочайший профессионализм, стойкость и силу духа», – подчеркнул глава региона.

Он отдельно поблагодарил сотрудников пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области за честную и добросовестную службу при выполнении задач на российско-украинском участке государственной границы.

Почётную грамоту губернатора Астраханской области получили двое сотрудников погрануправления. Ещё двое – благодарственное письмо. Ценный подарок – нож с монограммой губернатора Астраханской области – Игорь Бабушкин вручил четверым сотрудникам ведомства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Собравшихся также поздравил начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области генерал-майор Александр Вахнин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С начала этого года астраханские пограничники выявили почти 1000 нарушителей различных административно-правовых режимов, установленных на границе, неоднократно пресекали попытки въезда в Россию лиц, обоснованно причастных к деятельности международных экстремистских и террористических организаций, перемещения через границу запрещённых товаров и грузов. Изъято более 30 тонн незаконно добытых биоресурсов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, день пограничника, фсб, погранслужба


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