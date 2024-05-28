СДЭК обещает начать выдачу посылок не позднее 29 мая

Почтовый сервис СДЭК планирует возобновить выдачу отправлений в своих ПВЗ не позднее среды, 29 мая, передают РИА Новости и "Коммерсант". "Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы", - сообщили в компании.

Ранее в СДЭК заявили, что в понедельник пытались восстановить работу попавших под атаку систем, но не смогли этого сделать.

Ответственность за взлом СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Хакеры утверждают, что зашифровали базы данных СДЭК с помощью вируса-шифровальщика.