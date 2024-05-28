Начальник управления департамента МО РФ Вертелецкий не признал свою вину

Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий не признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Вертелецкий на следственных действиях отверг все обвинения", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей. Вертелецкий отправлен под арест.

Ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы замглавы Минобороны Тимур Иванов и глава управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по подозрению в махинациях задержан экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.