Из-за драки пермяков, в которой пострадал ребенок, возбуждено уголовное дело

По факту драки двух мужчин, во время которой пострадал двухлетний ребенок, возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

Накануне в соцсетях появилось видео конфликта между мужчинами, один из которых держал на руках ребенка. Во время потасовки один из участников нанес удар оппоненту и, предположительно, попал по малолетнему. На видео, опубликованном в соцсетях, после полученного удара мужчина уронил ребенка на асфальт. Также пострадал второй ребенок, которого во время драки пнули ногами.

Драка произошла 25 мая. За медицинской помощью никто не обращался. Расследование уголовного дела продолжается. По факту нанесения удара малолетнему проводится проверка.