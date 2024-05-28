В Новосибирской области более 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья уже нашли работу в регионе с начала года

В Новосибирской области проживает 61,7 тысяч людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте, из них работает 21 тысяча человек. В регионе действуют комплексные программы по трудоустройству людей с инвалидностью. С начала 2024 года через центры занятости населения трудоустроено 814 человек, из них 169 человек на квотируемые рабочие места.

Как рассказала в ходе пресс-конференции 28 мая начальник управления занятости населения регионального министерства труда и социального развития Ольга Лаврова, более 3 тысяч работодателей Новосибирской области создали квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. Таких мест в регионе больше 10 тысяч, и на них трудоустроены 9300 граждан. Наиболее востребованные профессии для людей с ограниченными возможностями здоровья – это бухгалтер, грузчик, дворник, диспетчер, кладовщик, медицинская сестра, подсобный рабочий, секретарь руководителя, сторож, уборщик служебных помещений, укладчик-упаковщик.

Получить востребованную профессию граждане с инвалидностью могут, принимая участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение организуется за счет средств федерального бюджета.

Люди с инвалидностью могут также принять участие в программе субсидированного найма. Средства субсидии, полученные работодателем, могут быть направлены как на увеличение заработной платы работников, так и на компенсацию затрат работника на аренду жилья или иные выплаты. В текущем году мерой поддержки уже воспользовались 5 работодателей, которые трудоустроили 11 инвалидов, сообщили в пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Важным направлением деятельности региональных властей является организация сопровождаемого трудоустройства людей с инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями здоровья, обращающиеся за содействием в трудоустройстве в центры занятости, имеют возможность выбора исполнителя государственной услуги – самого центра занятости или общественной организации инвалидов. Гражданину выдается социальный сертификат на оказание индивидуальной помощи при содействии занятости, реализации меры по созданию условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также по формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя. Планируется, что в 2024 году получателями социальных сертификатов станут 70 инвалидов. Успешно реализованы уже 24 социальных сертификата.

Такого результата удается добиться, в первую очередь, благодаря более точечному, адресному подходу к жизненной ситуации каждого гражданина.