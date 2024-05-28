28 Мая 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» и «Уралхим» — организаторы Всероссийской конференции по охране труда и промышленной безопасности  

«Уралкалий» и «Уралхим» выступили организаторами Всероссийской конференции по охране труда и промышленной безопасности «ПРО. Риски и безопасность». Мероприятие проходит в Соликамске с 28 по 30 мая при поддержке Министерства труда и социального развития Пермского края, Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной инспекции труда, а также Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

На открытии конференции с приветственным словом к присутствующим обратились Андрей Петров, начальник управления труда Министерства труда и социального развития Пермского края, и Эдуард Смирнов, заместитель генерального директора — технический директор ПАО «Уралкалий». С докладом «О вопросах сохранения жизни и здоровья работающего населения Пермского края» выступила Татьяна Иванова, начальник отдела надзора по гигиене труда Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В конференции принимают участие около 100 делегатов — специалисты по охране труда, эксперты государственных и надзорных органов Пермского края, представители крупных промышленных предприятий России, а также научных, профсоюзных и общественных организаций, сообщили в пресс-службе ПАО "Уралкалий".

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

В ходе сессий делегаты поделятся практическими кейсами по повышению культуры безопасности, профилактике производственного травматизма, сохранению здоровья сотрудников.

Всероссийская конференция по охране труда и промышленной безопасности(2023)|Фото: Уралкалий

Алексей Жуланов, заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО "Уралкалий" отмечает: «Уралкалий» во второй раз выступает организатором Всероссийской конференции, основной целью которой является создание единой площадки, где участники и эксперты обменяются мнениями и обсудят перспективы развития безопасных условий труда. Высшая ценность для компании — здоровье и благополучие сотрудников. Мы стремимся к повышению уровня безопасности труда, снижению травматизма на рабочих местах, количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний".

Теги: уралкалий, конференция по охране труда, промышленная безопасность, соликамск


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