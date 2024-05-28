28 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

"Поколение Бэтмена и Человека-Паука". Эксперт назвала причины дефицита школьных кадров

Нехватка учителей в школах объясняется "поколением супергероев", которыми и являются молодые педагоги. У них другие приоритеты и желания, что не может не отражаться на профессии. Подробнее об этом рассказала директор Екатеринбургского дома учителя Алена Крюкова.

По ее словам, современное поколение, выросшее на Бэтмене и Человеке-Пауке, "настроено решать глобальные проблемы, спасать мир и получать сиюминутный результат", что абсолютно не вяжется с профессией учителя. К этому прибавляется и желание получать больше денег: несмотря на увеличение зарплат и доплат за классное руководство и дополнительные часы, как утверждает Крюкова, молодые педагоги, видите ли, все равно хотят "за одну ставку получать как за две".

"Современному поколению молодых нужен сегодня результат и сегодня большие деньги. Также молодые, строя личную жизнь, создавая семьи, уют, откровенно говорят: "Нам нужно гораздо больше времени на личную жизнь". Поколение Z – это уникальное поколение молодых, они – спасатели мира. Они родились с Человеком-Пауком, с Бэтменом, они хотят решать серьезные, большие, глобальные задачи. А школа – это очень скрупулезная, очень педантичная работа, где нужно и каждому ребёнку внимание оказать, и урок каждый свой написать, организовать", – пояснила Крюкова в эфире "Акцента" на ОТВ.

К дефициту желающих стать учителями прибавляется и увеличение числа детей. Как отмечает глава Дома учителя, если раньше в городе не хватало детских садов, то сегодня проблемы испытывают уже школы, которым приходится увеличивать число начальных классов до 8-12. Таким образом, количество учеников в несколько раз превышает необходимое число педагогов.

Крюкова отметила, что во времена ее обучения на филфаке было 5-6 групп, однако сегодня в педагогических вузах всего 1-2 группы студентов. Сейчас школам не хватает специалистов по физике, математике, русскому языку, литературе, английскому языку, а также педагогов начальных классов.

Как мы сообщали ранее, в России нехватка учителей достигла катастрофических масштабов, а их зарплаты являются откровенно унизительными и позорными для страны. 1,25 млн учителей в России "тянут" 2,25 млн ставок. То есть при нормальном подходе, когда учитель работал бы на ставку за достойную зарплату, в стране не хватает миллиона учителей. Средняя начисленная зарплата учителей школ в России превышает 60 тыс. руб., тогда как медианная – около 40 тыс., за вычетом налогов – не больше 35 тыс. и таким образом, с учетом средней ставки учителя 1,8, медианная зарплата составляет "чистыми" около 20 тыс. По мнению многих преподавателей, ситуация, при которой учитель ходит "в рваных сапогах", явно не способствует повышению престижа профессии.

Теги: Екатеринбург, Бэтмен, Человек-Паук, супер-герой, учитель, школа


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