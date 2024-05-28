"Поколение Бэтмена и Человека-Паука". Эксперт назвала причины дефицита школьных кадров

Нехватка учителей в школах объясняется "поколением супергероев", которыми и являются молодые педагоги. У них другие приоритеты и желания, что не может не отражаться на профессии. Подробнее об этом рассказала директор Екатеринбургского дома учителя Алена Крюкова.

По ее словам, современное поколение, выросшее на Бэтмене и Человеке-Пауке, "настроено решать глобальные проблемы, спасать мир и получать сиюминутный результат", что абсолютно не вяжется с профессией учителя. К этому прибавляется и желание получать больше денег: несмотря на увеличение зарплат и доплат за классное руководство и дополнительные часы, как утверждает Крюкова, молодые педагоги, видите ли, все равно хотят "за одну ставку получать как за две".

"Современному поколению молодых нужен сегодня результат и сегодня большие деньги. Также молодые, строя личную жизнь, создавая семьи, уют, откровенно говорят: "Нам нужно гораздо больше времени на личную жизнь". Поколение Z – это уникальное поколение молодых, они – спасатели мира. Они родились с Человеком-Пауком, с Бэтменом, они хотят решать серьезные, большие, глобальные задачи. А школа – это очень скрупулезная, очень педантичная работа, где нужно и каждому ребёнку внимание оказать, и урок каждый свой написать, организовать", – пояснила Крюкова в эфире "Акцента" на ОТВ.

К дефициту желающих стать учителями прибавляется и увеличение числа детей. Как отмечает глава Дома учителя, если раньше в городе не хватало детских садов, то сегодня проблемы испытывают уже школы, которым приходится увеличивать число начальных классов до 8-12. Таким образом, количество учеников в несколько раз превышает необходимое число педагогов.

Крюкова отметила, что во времена ее обучения на филфаке было 5-6 групп, однако сегодня в педагогических вузах всего 1-2 группы студентов. Сейчас школам не хватает специалистов по физике, математике, русскому языку, литературе, английскому языку, а также педагогов начальных классов.

Как мы сообщали ранее, в России нехватка учителей достигла катастрофических масштабов, а их зарплаты являются откровенно унизительными и позорными для страны. 1,25 млн учителей в России "тянут" 2,25 млн ставок. То есть при нормальном подходе, когда учитель работал бы на ставку за достойную зарплату, в стране не хватает миллиона учителей. Средняя начисленная зарплата учителей школ в России превышает 60 тыс. руб., тогда как медианная – около 40 тыс., за вычетом налогов – не больше 35 тыс. и таким образом, с учетом средней ставки учителя 1,8, медианная зарплата составляет "чистыми" около 20 тыс. По мнению многих преподавателей, ситуация, при которой учитель ходит "в рваных сапогах", явно не способствует повышению престижа профессии.