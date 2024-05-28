В РАН следят за уголовным преследованием ученых

Президент Российский академии наук (РАН), академик Геннадий Красников сообщил о том, что академия не оставляет без внимания возбуждение против ее членов уголовных дел.

"Особенно чувствительны сюжеты, когда нашим ученым предъявляют обвинения в нарушении закона. Очень важно сохранять незыблемость и принципы, заложенные в нашем законодательстве <…>, принципиально беспристрастного и объективного расследования", - приводит РБК слова Красникова, сказанные на общем собрании РАН.

Это не означает, что "мы наблюдаем за этим процессом со стороны". Каждый подобный случай прорабатывается специалистами в области права.

В последние годы несколько ученых стали фигурантами уголовных дел. Например, летом 2022 г. в Новосибирске ученому Дмитрию Колкеру вменили госизмену. По словам сына ученого, Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции. При этом, по мнению сына, абсолютно все доклады были заверены в специальных отделениях как не содержащие гостайны, а с учёным везде был сотрудник ФСБ. Тем же летом директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу также о госизмене. Его отправили в Москву, в СИЗО "Лефортово". Шиплюк стал фигурантом дела, по которому проходит главный научный сотрудник организации Анатолий Маслов. 75-летнего ученого подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком, представляющих государственную тайну.

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. По данным СМИ, поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Другим фигурантом дела является В.М. Галкин.