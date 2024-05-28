ЦБ сможет заставлять российские банки отказываться от имущества и офисов за рубежом - законопроект

Минфин готовит законопроект, который позволит Центральному банку России принуждать российские банки отказываться от владения акциями и долями в иностранных компаниях, а также закрывать свои офисы за рубежом, пишет "Коммерсант".

По данным издания, у российских банков сейчас осталось около 20 офисов за рубежом, объем инвестиций в иностранные компании может составлять "внушительную сумму".

В законопроекте говорится, что ЦБ будет вправе потребовать от банка с универсальной лицензией (таковых большинство) прекращения владения акциями (долями участия) иностранного юрлица, прекращения контроля в отношении иностранного юрлица, прекращения статуса основного общества в отношении иностранного юрлица и т.д.