В Тюмени группа подростков до бессознательного состояния избила сверстника

В Тюмени группа подростков до бессознательного состояния избила 11-летнего мальчика. Об этом сообщили подписчики группы "ЧС Тюмень".

Инцидент произошел накануне вечером в районе ул. Московский тракт. По данным пресс-службы МВД России по Тюменской области, участники драки установлены. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будут приняты меры в пределах компетенции.

В прокуратуре Накануне.RU сообщили, что также проводят проверку. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Калининского административного округа города Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.



Также на контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту сотрудниками полиции.