Названы зоны в Екатеринбурге, где поездки на электросамокатах запрещены полностью

Кикшеринг МТС Юрент определил зоны в Екатеринбурге, где поездки на электросамокатах сервиса теперь запрещены полностью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МТС Юрент, запрет на движение на самокатах отныне действует на территории всех больничных комплексов и кладбищ Екатеринбурга. Ограничение скорости до 15 км/ч будет в 56 скверах и парках города: среди них Юго-Западный лесопарк, Дендропарк, Парк Маяковского, Шарташский лесопарк, Сквер Машиностроителей, Преображенский парк и Харитоновский сад.

А скорость до 10 км/ч снизили на 70 самых оживленных перекрестках столицы Урала. Например, Малышева – Карла Либкнехта, Малышева – 8 Марта, Малышева – Луначарского, Ленина – 8 Марта, Ленина – Карла Либкнехта, Ленина – Луначарского, Куйбышева – 8 Марта и Куйбышева – Белинского.

Как пояснили в пресс-службе, участки определялись исходя из плотности пешеходного трафика и наличия инфраструктуры для безопасного передвижения на самокате. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не требуется. Все электросамокаты оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому будут автоматически и плавно снижать скорость на определенных участках.

С начала сезона МТС Юрент заблокировал около 1,5 тысяч аккаунтов в Екатеринбурге и вынес около 3 тысяч штрафов (большинство – за нарушение правил парковки и езду вдвоем). В мае компания начала идентифицировать возраст пользователей через сервис МТС ID и блокировать несовершеннолетних клиентов. Также блокируются пользователи, передающие свой аккаунт для поездок несовершеннолетнему.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге собираются максимально ограничить движение электросамокатов – вплоть до их полного запрета.