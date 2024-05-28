На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета

На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших с вертолета медведей в природном заказнике.

Представители Министерства природных ресурсов региона вместе с полицией устанавливают все обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.

SHOT сообщает, что в конце апреля трое неизвестных арендовали вертолет "Ми-8" авиакомпании "Витязь-Аэро" и отправились в сторону туристической базы в Усть-Большерецком районе. Оттуда они переправились в заказник "Река Удочка", арендовав вертолет "Во-105". За несколько дней они подстрелили троих косолапых, туши которых перевозили, подвязав к вертолету, пишет телеграм-канал.