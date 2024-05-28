Молодежи, уезжающей в мегаполисы, предложили прививать традиционные ценности

Молодежь, уезжающая в крупные российские мегаполисы из небольших населенных пунктов в регионах, нуждается в "направлении" на путь сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, считает ректор РГУ им. А.Н.Косыгина Валерий Белгородский.

"Молодежь недостаточно хорошо воспринимает то, что закладывали нам наши родители, наставники. И самое важное, что надо заложить – это семья. Иногда они начинают воспринимать", - сказал Белгородский, выступая на в Общественной палате России.

Он добавил, что для привития молодежи приверженности традиционным ценностям в вузах надо ввести наставничество.