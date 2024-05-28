Глава Екатеринбурга утвердил проект подземного перехода с метро "Уральская" до ЖД-вокзала

Проект подземного перехода со станции метро "Уральская" до здания ЖД-вокзала не забыт. Глава Екатеринбурга подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения перехода.

Проект был анонсирован еще в сентябре 2022 года. Предполагалось, что подземный переход решит вопрос с очередями на проходных к вокзалу, поскольку при входе в метро уже проводится досмотр.