Ущерб от заморозков в России составит более семи миллиардов рублей

По предварительным подсчетам ущерб от заморозков в мае может составить более 10 млрд руб., передает Baza со ссылкой на источники в Минсельхозе.

По данным издания, Минсельхоз запрашивает у фермеров суммы, которые те потеряли в результате заморозков, сейчас эта цифра уже перевалила за 7 млрд руб., но подсчеты еще не закончены.

Наиболее пострадавшие регионы — Воронежская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Саратовская, Пензенская, Ростовская и Волгоградская области. В основном пострадали плодовые культуры, однако морозы ударили и по ягодам, и по зерновым посевам.

Накануне стало известно, что Минсельхоз подумывает о введении режима ЧС федерального масштаба из-за уровня ущерба, нанесенного заморозками. Такой статус позволит оперативно и в больших масштабах оказывать помощь фермерам с пересевом и компенсацией убытков. При этом в аграрном секторе опасаются, что крестьяне все равно окажутся "у разбитого корыта", поскольку пока им бесплатно предоставляют только семена на пересев, но не топливо и удобрения, которые также необходимы для фактически новой посевной кампании.