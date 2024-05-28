В Вагайском районе из-за рекордного подъема воды в Иртыше затопило 12 участков автомобильных дорог

В Вагайском районе из-за рекордного подъема воды в Иртыше затопило 12 участков автомобильных дорог, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Добраться до некоторых населенных пунктов можно только по воде.

Чтобы обеспечить транспортную доступность жителям отрезанных деревень, по реке с 19 мая ходят теплоходы "Заря". Рейсы пользуются у местных большой популярностью. В расписании 13 остановок, но при необходимости "Заря" может остановиться практически в любом месте.

Также сообщается, что сельскохозяйственные животные были эвакуированы в безопасные места

Часть животных перегнали на возвышенности, другую — на ферму в деревне Красная Гора. Сформирована кормовая база и имеется вода, сообщил заместитель главы Вагайского района, начальник управления агропромышленного комплекса Мунир Кинчагулов.

"Фермерские хозяйства, которые занимаются молоком, перемещены в село Дубровное, где организована дойка коров. Мелкий рогатый скот мы перевозили на транспорте".

Домашних животных жители заранее развезли по родственникам. Муниципалитет готовился к паводку заранее, добавил Мунир Кинчагулов.

Напомним, в Тюменской области заблаговременно, 8 апреля, ввели режим ЧС из-за паводка. В настоящий момент уровень воды снижается практически во всех населенных пунктах. В Ильинке, Ишиме - он уже ниже критической отметки. Паводок в этом году побил исторический рекорд.