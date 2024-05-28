Глава МИД Польши не исключил отправки войск на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил отправку войск на Украину.

"Мы не должны исключать никакую возможность", — приводит его слова РИА Новости.

При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш недавно заявил, что Польша не будет отправлять свои войска на Украину. А позже президент Анджей Дуда сказал, что эта тема вообще не обсуждается.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что страны Прибалтики и Польша введут свои войска на Украину, если ВС РФ станут добиваться успеха и продвигаться, освобождая территории.