28 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Без воды, еды и туалета. В Нижегородской области школьников заставили ждать ОГЭ по 5 часов

На ОГЭ в Нижнем Новгороде и Нижегородской области произошел серьезный сбой. К экзаменам по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию 9-классники всех школ региона не смогли приступить вовремя, экзамена пришлось ждать несколько часов. А некоторые так и не приступили.
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Ни детей, ни родителей о причинах не проинформировали. Позже было сообщено, что произошел технический сбой в работе программного обеспечения.

Школьники обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая сообщила, что некоторых школьников заставили прождать несколько часов без еды и воды, но задания по ОГЭ так и не пришли. Некоторые дети упали в обморок. Многих заставили написать апелляцию, и они будут писать ОГЭ в резервный день, хотя ни в чем не виноваты. То есть они будут лишены права пересдать ОГЭ. А подростков заставили написать апелляцию принудительно.

"Возможности посоветоваться с родителями не было. Звонить родителям запрещали. Дети просидели более 5 часов без еды и воды, в туалеты не пускали. Некоторые простояли на жаре несколько часов до начала. Те, кто дождались КИМов, просидели в школе 10-11 часов. Какой будет результат после такого стресса?" - возмещается
Мизулина.

Она направила все обращения в ее адрес в Генеральную прокуратуру.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что ОГЭ вообще можно отменить - это лишняя нервотрепка, в которой нет никакой необходимости. ОГЭ не нужен ни для поступления в техникум, ни для продолжения обучения в школе.

"Если еще можно дискутировать про ЕГЭ, то тут вообще нет места для дискуссий! Возвращаем школьный экзамен - и все. Причем это не потребует даже внесения изменений в законодательство! Решается приказом Минпросвещения!.. Давайте возвращать здравый смысл в жизнь школы!" - написал эксперт.

В марте вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что из-за своих драконовских норм ЕГЭ стал полицейской операцией против детей.

Теги: ОГЭ, школа


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