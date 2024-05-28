Бездомных собак Екатеринбурга предложили отправить в зону СВО

Бездомных собак, которые бегают по улицам Екатеринбурга, предложили отловить и отправить в зону проведения специальной военной операции. Вопрос обсуждался сегодня на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности в городской думе.

Читайте также: В Екатеринбурге стая бездомных собак накинулась на женщину с ребенком

С необычной идеей выступил депутат Артур Зиганшин. По словам народного избранника, его посетила одна мысль.

"Может быть, изучали практику других регионов. Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?", - задался вопросом Зиганшин.

Однако директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин в ответ заявил, что "там своих собак достаточно".

"Брошенных и тех, которые в СВО участвуют", - отметил он.

Больше к этому вопросу возвращаться не стали.

Напомним, ранее свердловские депутаты предлагали создать питомники для бездомных собак в колониях. А большинство опрошенных жителей Екатеринбурга поддержали создание зоополиции.