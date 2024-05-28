Иноагенты больше не смогут участвовать в выборах Свердловской области

В Свердловской области не будут включать в список кандидатов на выборы лиц со статусом иностранного агента. К такому решению пришли депутаты законодательного собрания региона.

Поправка дублирует федеральный закон, подписанный главой страны Владимиром Путиным еще в середине мая. Согласно ей, потенциальным кандидатам будут отказывать в регистрации, пока с них не будет снят соответствующий статус. Жесткий отбор ждет и наблюдателей. Теперь на эту должность не допускаются иностранные и международные специалисты.

За поправки проголосовали 43 из находящихся в зале 45 депутатов. Двое - воздержались.