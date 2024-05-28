Южный Урал готов расширить сотрудничество с узбекскими партнерами

В рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина губернатор Челябинской области Алексей Текслер во главе региональной делегации работает в Узбекистане.

Одним из главных мероприятий стало состоявшееся в Ташкенте первое заседание Совета регионов России и Республики Узбекистан, которое прошло с участием глав государств - Президента России Владимира Путина и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

«Регионы играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений», - заявил Владимир Путин.

Президент России перечислил ряд регионов, которые реализуют успешные совместные проекты с Узбекистаном, в том числе Челябинскую область. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев также отметил вклад регионов и конкретно Южного Урала.

Заинтересованность в сотрудничестве с Челябинской областью иллюстрирует состоявшаяся в рамках первого заседания Совета регионов России и Узбекистана встреча премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Визит в Узбекистан стал одним из первых для Президента России Владимира Путина после выборов. Это еще раз показывает высокий уровень сотрудничества между нашими странами. Сегодня в составе делегации работают 27 глав регионов России. А между нашими регионами и Челябинской областью очень много направлений и возможностей сотрудничества», - подчеркнул Абдулла Арипов.

Алексей Текслер особый акцент сделал на том, что с Узбекистаном Челябинскую область связывают давние дружеские отношения: «Мы часто бываем в Узбекистане, и также часто к нам приезжают ваши коллеги, организуем бизнес-миссии и выставки. Активно работает бизнес. Растёт товарооборот. Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан. Для нас партнерство с Узбекистаном – это один из международных приоритетов».

Учитывая динамичное развитие сотрудничества, стороны обсудили запуск прямого рейса из Челябинска в Узбекистан – Ташкент или Самарканд.

Приоритетность отношений подтверждает и деятельность постоянно действующего павильона Челябинской области, открытого в Ташкенте в 2022 году.

Отметим, что Алексей Текслер презентовал результаты работы выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте на бизнес-завтраке с участием заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и министра экономического развития России Максима Решетникова.

«Товарооборот Челябинской области с Узбекистаном с начала года показал более 70% роста. За год с небольшим работы нашего павильона здесь в Ташкенте подписано 72 контракта на сумму более чем 26 миллионов долларов. Это хороший пример активного взаимодействия. Эту работу будем продолжать», - заявил Алексей Текслер.

Глава Южного Урала также провел встречи с коллегами с узбекской стороны - с Хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым и хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым.

Обсуждали возможности выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте и организацию его работы в выездном формате в Навои. Также речь шла о развитии туризма, совместных проектах в сфере образования.

Нормат Турсунов рассказал Алексею Текслеру о создании специального технопарка в свободной экономической зоне Навои и пригласил делегацию правительства региона посетить Навои с официальным визитом.

В диалоге с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым губернатор Челябинской области обсуждал вопросы усиления промышленной кооперации, взаимодействия в сфере сельского хозяйства, туризма и образования.

Губернатор отметил - Челябинская область, являясь передовым аграрным российским регионом, может поставлять широкий спектр своей продукции в Бухару и готов и к расширению поставок сельхозпродукции из Узбекистана.

«Челябинская область заинтересована в реализации агропродовольственной продукции в Узбекистан. Поставки за рубеж ведутся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Челябинской области» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Взаимодействие производителей продовольствия Челябинской области и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи будет выгодно обеим сторонам, и экспортёрам, и импортёрам», - комментирует заместитель министра сельского хозяйства Южного Урала Инна Подшивалова.

Ботир Зарипов, как и его коллега из Навои, предложил Алексею Текслеру посетить Бухару с официальным визитом, а предпринимателям Челябинской области рассмотреть возможности свободной экономической зоны, открывшейся недавно в Бухарской области.

И в завершении насыщенной деловой программы в Ташкенте состоялась церемония обмена двусторонними межрегиональными соглашениями. Мероприятие прошло в присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

Документами обменялись губернатор Челябинской области Алексей Текслер и главы Навоийской и Бухарской областей Узбекистана Нормат Турсунов и Ботир Зарипов.

Подписанные соглашения открывают новые возможности по созданию благоприятных условий для взаимной торговли, развитию промышленной кооперации, укреплению связей в аграрном секторе, в области науки и техники, здравоохранения, образования и культуры, спорта и туризма.

«Считаю, что вся повестка визита даст новый импульс нашему взаимодействию. Уверен, уже в ближайшее время мы сможем отфиксировать новые решения и новые договоренности, которые будут способствовать увеличению взаимного товарооборота и усилению гуманитарных», - резюмировал Алексей Текслер.