В Госдуме потребовали публичных слушаний по поводу переноса завода "Норникеля" в Китай

В Красноярском крае бьют тревогу по поводу планов переноса медного производства "Норильского никеля" из Норильска в Китай. Предполагается, что высвободятся около 2 тыс. металлургов, им предложат работу на других площадках комбината, но не факт, что по профилю, поскольку на месте переносимого завода планируется расположить "перевалочные пункты медного концентрата, пункты его сушки, подготовки и складирования, а также 3D-принтинга деталей для оборудования". Сам глава компании Владимир Потанин говорил, что возникнет спрос на инженеров и айтишников, а смогут ли работники Медного завода на них переучиться – не сказал.

Депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов ("Единая Россия") попросил региональное заксобрание и сенаторов от субъекта организовать публичные слушания по поводу планов "Норникеля". Парламентарий считает, что "создается опасный прецедент".

"Информация (о переносе производства – прим.ред.) вызвала широкий общественный резонанс. Речь идет не только о возможных отрицательных последствиях финансового характера, но и о сворачивании стратегически важных перерабатывающих производств, которые строились всей страной в тяжелейшие для нее годы", - цитирует издание "Сибирский экспресс" обращение Дроздова.

"Создается опасный прецедент, когда под благовидным предлогом (преодоление санкционного давления, улучшение экологии), вместо следования обозначенным президентом курсом на углубление высокотехнологичного развития, могут приниматься необратимые решения, которые ведут к утрате уже имеющихся конкурентных преимуществ в использовании природных ресурсов", - добавляет депутат.

Напомним, Потанин оправдывал перенос производства в Китай в том числе и наказом президента об улучшении экологии в Норильске. Глава государства распорядился решить проблему с улавливанием серы. Предполагалось, что производство оборудуют эффективными системами очистки, а не будут переносить в другую страну. Но Потанин заявил, что ликвидация экологического ущерба обойдется очень дорого. Он не сообщил, как удалось убедить Китай разместить у себя такое экологически неблагоприятное производство без дополнительных расходов на компенсацию экологического ущерба.