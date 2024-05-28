В СДЭК сообщили, что пока не готовы возобновить работу

Логистическая компания СДЭК до сих пор не смогла возобновить выдачу заказов из-за обширного технического сбоя.

"В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание", - говорится в сообщении СДЭК в Telegram-канале.

Сбой затронул приложение и сайт компании — в данный момент они недоступны. В СДЭК временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. Компания заверяет, что все посылки находятся в безопасности.

Напомним, сервис приостановил обработку заказов утром 26 мая. Эксперты считают, что сбой может быть вызван атакой вируса-шифровальщика. Это может повлечь за собой проблемы с восстановлением баз данных и репутационные потери для компании, а также требования контрагентов выплатить компенсации за срыв сроков доставки.

Как пишет РИА Новости, ответственность за кибератаку взяли на себя хакеры из группировки Head Mare, заявив об этом в соцсетях.