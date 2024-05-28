28 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

ВОЗ отложила подписание Пандемического соглашения

По итогом очередного заседания Межправительственного совещательного органа по Пандемическому соглашению, которое закрылось на днях, текст глобального Пандемического соглашения согласовать не удалось. Это значит, что на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая накануне открылась в Женеве и где планировалось принять документ, этого не произойдет.

Пандемическое соглашение имеет название "Договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования". Оно закрепит чрезвычайные полномочия ВОЗ, указания которой страны, подписавшие и ратифицировавшие соглашение, будут обязаны выполнять, когда ВОЗ объявит пандемию. Это делает ВОЗ мировым наднациональным органом управления. При этом статья 18 Пандемического соглашения принуждает все государства, которые его подпишут, обеспечить блокировку "недостоверной информации" о соглашении.

В России многие эксперты призывают не подписывать этот документ, так как Россия фактически делегирует ВОЗ свой суверенитет. Но власти хранят молчание по поводу соглашения. А вот в США 49 конгрессменов выступили с открытым письмом к президенту Джо Байдену против принятия документа.

Однако позиция ВОЗ однозначная: соглашение должно быть согласовано и подписано, так как в будущем будут происходить пандемии, поэтому у ВОЗ должны быть чрезвычайные полномочия на этот случай. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Историк Андрей Фурсов отмечает, что с помощью ковида мировой правящий слой не достиг своих целей и теперь людей пугают новой пандемией неизвестной болезни Х, чтобы заставить государства подписать Пандемическое соглашение. Оно направлено в конечном итоге на сокращение населения Земли и закрепление неравенства между верхами и низами на биологическом уровне. На это нацелены и обсуждаемые поправки к Международным медико-санитарным правилам, которые имеют не меньшую важность, чем само соглашение.

Теги: пандемическое соглашение, ВОЗ


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