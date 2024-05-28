Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга устроил пикет у здания Минздрава в Москве

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин – отец маленького Миши с СМА, которому свердловский Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство – как и обещал, отправился в Москву, чтобы провести там пикет.

Как рассказала Накануне.RU супруга Дмитрия и мать ребенка Яна Бахтина, сегодня, 28 мая, ее муж пикетирует возле здания Министерства здравоохранения РФ. В руках мужчина держит плакаты со словами "Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством" и "Ничто на свете не стоит слезы невинного ребенка".

"Ситуация по обеспечению жизненно необходимым лекарством не меняется. Родители выполнили все условия Минздрава, ребенку провели осмотр 25 апреля 2024 года, положительная динамика зафиксирована, нежелательных явлений нет. Очередной консилиум, который предлагает Минздрав – это издевательство над ребенком. Сегодня у Димы день рождения. Так получилось, что в этот день Дима борется за Мишу", - отметила Яна Бахтина.

По ее словам, во время пикета к Дмитрию вышли сотрудники федерального Минздрава. Они спросили, что случилось, и куда ранее обращались родители. В данный момент акция продолжается.

Напомним, на прошлой неделе отец маленького Миши с СМА пикетировал возле здания уральского полпредства. Он вновь обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь. Мужчина не исключал, что поедет добиваться правды в Москву.

Ранее родители ребенка выиграли суд у свердловского Минздрава.