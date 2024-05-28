В Екатеринбурге официально увеличили штраф безбилетникам до 2,5 тысяч рублей

В Екатеринбурге официально увеличили размер штрафа за проезд в общественном транспорте без билета. Решение было принято на сегодняшнем заседании законодательного собрания Свердловской области. Если ранее "зайцу" достаточно было оплатить всего 100 рублей штрафа, то теперь придется раскошелиться до 2,5 тыс. рублей.

Увеличение штрафа производится в рамках транспортной реформы, анонсированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым еще в начале 2024 года. Эта одна из мер, направленная на улучшение состояния общественного транспорта, профилактику правонарушений и пополнение городского бюджета.

"Предлагается увеличить размер административного штрафа, предусмотренного за безбилетный проезд, до 2,5 тыс. руб. Увеличить размер административного штрафа, предусмотренного за провоз ручной клади или багажа сверх установленных норм без оплаты до 2,5 тыс. руб. Увеличить размер административного штрафа, запрещающего к перевозке вещей, предметов и животных, до 2,5 тыс. руб.", - сообщил на заседании председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

Не обошлось без дополнительных вопросов. Заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике Евгений Зяблицев поинтересовался, что делать горожанам, которые из-за давки в общественном транспорте физически не успевают оплатить билет за время проезда до следующей остановки. На это Старков отметил, что вынесение штрафа в таких случаях будет на усмотрении должностных лиц.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина сообщила, сейчас внедряется единая социальная карта, с помощью которой гражданин сможет оплатить проезд.

"Мы с вами принимали закон, предусматривающий переходный период. Сейчас мы его немножко уточним, из-за того что Сбербанк подготовил несколько иную программу. У нас был срок до 1 января, а сейчас мы, наверное, уточним, может, до 1 июля, пока Сбербанк не подготовит единый программный продукт, который мы имеем в регионах. И социальной картой будет очень удобно оплачивать. Агитируйте своих избирателей получать социальную карту", - обратилась Бабушкина к депутатам.

В свою очередь зампредседателя заксобрания Александр Ивачев поинтересовался, как закон будет исполняться. Старков напомнил ему, что в скором времени в Екатеринбурге будет создан центр управления пассажирскими перевозками. Он и будет собирать информацию о безбилетниках с валидаторов и датчиков, фиксирующих количество вошедших в транспорт.

"Такая техника, если не ошибаюсь, уже установлена в трамваях, и в ближайшее время будет в большинстве подвижных составов. На основе ежедневной статистики будут, скорее всего, выявляться маршруты с наибольшим количеством платежей, и на эти маршруты будут направлены рейды с контролерами и сотрудниками Росгвардии. Такая практика, если не ошибаюсь, была в Твери. Администрация Екатеринбурга, как анонсировал Алексей Валерьевич, намеренна провести переговоры с Росгвардией и создать центр управления пассажирскими перевозками этим летом. Увеличение штрафа будет дополнительным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и стимулирует контролирующие органы", - заявил Старков.