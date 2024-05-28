Бельгия поставит Украине самолеты F-16

Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16.

Это случится не сразу, а до 2028-го, первые истребители должны поступить уже в этом году, пишет ТАСС.

В конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что F-16 начнут прибывать на Украину в этом году. Он уточнил, что киевскому режиму поступит более эскадрильи безвозмездно переданных F-16. Также на Украину прибудут пилоты и эксплуатационный персонал, обученные союзниками. Ранее СМИ отмечали, что американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии. Украинские военные пояснили, что Россия приготовилась к возможной передаче истребителей ВСУ.