В Пермском крае четвероклассник избивает детей кастетом

В Пермском крае четвероклассник избивает детей кастетом. Об этом сообщила мать одного из пострадавших мальчиков в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Слова женщины приводит Telegram-канал "ЧП ДТП Пермь". Четвероклассник избил ее ребенка 23 мая, после школы. У пострадавшего многочисленные ушибленные раны головы, сломан нос. Женщина утверждает, что родители мальчика, напавшего на ее сына, якобы употребляют наркотические вещества, нигде не работают, сыном не занимаются. Она также сообщила, что в первом классе этот ученик нанес ножевые ранения своему отцу.

По информации пресс-службы МВД России по Пермскому краю, правоохранители проводят проверку.