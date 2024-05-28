В Кузбассе главный инженер "Листвяжной" получил срок

Суд наказал главного инженера кузбасской шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.

Он получил четыре года колонии. В срок зачли нахождение в СИЗО (год за полтора). Лобанов был одним из первых, кого правоохранители задержали вскоре после происшествия на шахте, с тех пор он содержался под стражей по обвинению по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", пишут "Известия".

Напомним, при аварии на шахте, которая произошла в ноябре 2021 г., пострадало более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификацию работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.

Комиссия ведомства по расследованию причин аварии на шахте также выявила нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании. В шахту проносились телефоны, использование которых под землей запрещено. Также сообщалось, что концентрация метана в шахте "была взрывоопасной задолго до аварии" и менеджмент шахты знал об этом.